CorSport - Osimhen è il capocannoniere del Napoli pur avendo giocato solo 19 volte su 34

Nonostante i mesi d'assenza Victor Osimhen resta il calciatore che ha segnato più gol in questo Napoli come sottolinea questa mattina il Corriere dello Sport:

"Napoli-Barcellona ha confermato uno di quei dettagli che fanno la differenza: il ritorno di Victor dopo 9 partite e due mesi di assenza – 60 giorni precisi dal 23 dicembre all’Olimpico con la Roma. Un gol da centravanti vero, superbo: corpo a corpo con Iñigo in area, il difensore è fisicamente annichilito e crolla, il filtrante di Anguissa è suo e il gol è servito. Benissimo, ma non può bastare. Soprattutto sul lungo: le partite di coppa sono un attimo, ma in campionato serve molto di più.

Serve la collaborazione degli amici di un reparto che in 6 partite senza Osimhen ha collezionato 5 gol. Un tridente che finora ha contato soprattutto sulla continuità e l’incisività di Politano e ogni tanto sulle scintille di genio di Kvara. Se Osi è il capocannoniere del Napoli in Serie A con 7 gol (in 13 partite) e in totale con 9 (in 19), pur avendo giocato 19 volte su 34, un motivo ci sarà".