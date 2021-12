CorSport - Osimhen ha rischiato di perdere un occhio: potrebbe rimediare un'emorragia, una nuova frattura e un nuovo intervento

La saga di Victor Osimhen si arricchisce di un nuovo capitolo: venerdì dovrà essere visitato dal dottor Canonico e dal dottor Tartaro ed effettuare un'altra tac, l'esame in grado di stabilire con precisione le sue condizioni. Ne parla il Corriere dello Sport.

Ultime notizie Napoli

"L'ultimo controllo è andato in scena mercoledì scorso, prima della partenza per le vacanze di Natale in Nigeria: se una settimana fa avesse preso una gomitata sul volto, sulla parte interessata, avrebbe rischiato grosso. Nonostante la mascherina protettiva: non è mica un casco da football americano. Il calciatore ha rischiato di perdere l'occhio sinistro; se il callo osseo non risulterà ben consolidato potrebbe rimediare anche un'emorragia, oltre a una nuova frattura e a un nuovo intervento"