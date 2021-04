CorSport - Osimhen ancora decisivo: così ha festeggiato il gol nel post-gara

Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport sottolinea come Victor Osimhen sia finalmente decisivo per le sorti del Napoli. Non è stata una stagione facile finora per l'attaccante nigeriano il quale ha dovuto fare i conti con l'infortunio alla spalla ed il Covid.

Osimhen in gol: così ha festeggiato nel post-gara

Il quotidiano scrive: "Gattuso non poteva brindare a notizia migliore nel momento clou della maratona Champions. Per la verità ha festeggiato anche Osi, a suo modo: sparando a mezzo social una lunga galleria di storie con i post celebrativi del suo gol pubblicati dai tifosi o dagli amici. Un po' di festa meritata dopo tanta tristezza e tanta rabbia: alé".