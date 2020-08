CorSport - Oggi in campo il primo Napoli della nuova stagione: Fabian e Maksimovic in dubbio, possibile il 4-2-3-1 a trazione anteriore

Ultime notizie calcio Napoli - Oggi scenderà in campo il Napoli in un triangolare con il Castel di Sangro e L'Aquila e Gattuso studia le moesse di formazione. Il tecnico azzurro in questi giorni sta studiando, in alternativa al 4-3-3 di base, anche il 4-2-3-1, con Insigne, Mertens ed uno tra Politano e Lozano alle spalle di Victor Osimhen, punto fermo del reparto offensivo. Un modo, questo, per cercare di far convivere il belga ed il nigeriano. Per questo triangolare, però, restano in dubbio Fabian e Maksimovic, così come bisognerà vedere se saranno della partita Koulibaly ed Allan, al passo d'addio.

