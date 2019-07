CorSport - Non solo Icardi, il Napoli incontra il Lilla per Pépé: offerta di 60 mln più Ounas

Come riporta l'edizione odierna del Corriere dello Sport, ora, la questione si fa seria. Sempre più seria: perché dopo l’apertura di Icardi di una finestra sul Golfo, Napoli e Inter hanno parlato. Sì: contatto tra De Laurentiis e Marotta. Una chiacchierata su Maurito, per Maurito. L’attaccante da 30 gol che il presidente ha detto a chiare lettere di inseguire qualche giorno fa. E non così, tanto per: “Non ho bisogno di fare scena, ma di vincere. Ma serve intelligenza”. E l’operazione Icardi, centravanti straordinario in cerca di rivincite degne del suo valore dopo una stagione tormentata come mai, sarebbe un capolavoro di testa, anima e corpo. Paradossalmente? A dare una mano al presidente azzurro potrebbero essere Sarri e Higuain, proprio loro: anche la Juve è su Icardi, non è un mistero, ma se il tecnico riuscirà a confermare il Pipita, suo pupillo da sempre, allora lo spazio per Mauro si ridurrebbe sensibilmente. E pensare che la gente di Napoli li accusa di alto tradimento: qua la mano. Parallelamente, il piano-B: considerando l’incertezza su Icardi, il ds Giuntoli continua a trattare con il Lilla e con Nicolas Pepé. Anzi, di recente è anche andato in scena un incontro per l’attaccante francese, obiettivo primario come Maurito, però alternativo: questa sarà davvero una settimana decisiva. A cominciare da oggi: giorno dell’arrivo, delle visite mediche a Roma e dello sbarco a Dimaro di Elmas.

Il colloquio, dicevamo. “Per Icardi ci sono stati dei contatti con altri club”, ha detto Marotta in Cina. Bene, anche se un po’ vago. Ma ci sta, è il gioco delle parti e del mercato: però, omissioni a parte, il Napoli ha di certo parlato con l’Inter. E così, dopo l’incontro di un paio di settimane fa a Milano tra Giuntoli e Wanda Nara, agente di Maurito, ora anche De Laurentiis e Marotta hanno affrontato la questione a viva voce: perché se alla fine Icardi sceglierà di accettare l’offerta importantissima prospettata dal club azzurro, almeno il presidente si farà trovare pronto e forte di un accordo potenziale con l’Inter. Si lavora e si continuerà: Maurito è un grande obiettivo del Napoli. Valutazione di partenza: tra i 60 e i 70 milioni di euro. Trattabili eccome.



ELMAS E PEPè. Considerando l’incertezza, comunque, il club azzurro continua a lavorare anche su Pepé: l’accordo con il Lilla non è un problema, sul piatto ci sono 60 milioni e il cartellino di Ounas, ma con il giocatore si dialoga ancora. Il ds Giuntoli, qualche giorno fa, è stato anche protagonista di un incontro con un intermediario: il profilo piace molto a Carletto. Nel frattempo, oggi è atteso a Roma il centrocampista macedone, Elif Elmas: il terzo acquisto del Napoli (dal Fenerbahce, per 16 milioni più 2,5 di bonus). Un gioiellino di 19 anni che Ancelotti ha voluto fortemente: farà le visite a Villa Stuart e poi in serata raggiungerà Dimaro.