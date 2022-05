CorSport - Non solo Belotti: tutti i nomi del casting attaccanti Napoli

Calciomercato Napoli - Non solo Belotti, il Napoli ha altri nomi nel casting attaccanti. Lo scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport che fa altri tre nomi oltre al centravanti del Torino che si svincolerà a parametro zero il prossimo 30 giugno.

Ecco cosa scrive il Corriere dello Sport sul casting attaccanti Napoli:

"In teoria, in cima alla lista, ci sarebbe Gianluca Scamacca, che 24 anni, attrae per la sua «sfacciataggine», una personalità che conquista e, chiaramente, il senso del gol: però il Sassuolo, che Adl ha definito una «bottega cara», non cede mai al ribasso e la cifra da stanziare rischia di diventare un ostacolo. Ma Scamacca è una tentazione assai forte, un ponte da lanciare eventualmente sul futuro. Il Napoli ha pensato a Sebastien Haller. Ma al Napoli non spiace neanche perdersi sul mercato francese, dove ha scovato appena due anni fa Osimhen: stavolta, il mattatore si chiama Martin Terrier del Rennes"