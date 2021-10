CorSport non fa giri di parole: il Napoli domani deve solo vincere per riaprire i giochi qualificazione, non esistono alternative utili

Napoli calcio - L'edizione odierna del Corriere dello Sport sottolinea come per il Napoli dovrà puntare solamente alla vittoria domani sera contro i polacchi del Legia Varsavia:

"La qualità della rosa del Napoli è superiore, ma in Europa League i signori di Varsavia la stanno facendo da padrone e viaggiano a punteggio pieno dopo le vittoria di Mosca all'esordio e con il Leicester in casa alla seconda giornata. In un solo concetto: per riaprire i giochi immediatamente e soprattutto per evitare rischi e fastidi in chiave qualificazione, Insigne e compagni dovranno vincere. Punto: alternative utili non esistono dopo la sconfitta con lo Spartak al Maradona nel turno precedente".