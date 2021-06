CorSport - Nodo Koulibaly, Ramadani ha chiesto un incontro a ADL: la situazione

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport dedica spazio sul futuro di Kalidou Koulibaly. Il contratto del difensore centrale è in scadenza nel 2023.

NODO KOULIBALY

Il quotidiano scrive: "Ecco, il nodo-Kalidou è una sorta di totem (almeno quanto quello di Insigne): lui più di Fabian sposta gli equilibri, inutile negarlo, e non è un caso che Ramadani, il suo manager, sia in attesa di parlare con De Laurentiis: non è ancora accaduto, no. Ma accadrà presto, è in agenda: anche prima della fine dell'Europeo".