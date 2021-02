CorSport - Nessun problema per Demme ma occhio al turnover: a Marassi può andare in panchina

Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive sulle condizioni di Demme: "Nessun tipo di problema per Demme, mercoledì costretto a uscire dopo una violenta pallonata in pieno volto; giusto un po' di fastidio per Insigne, altro acciaccato di coppa. Una contusione al polpaccio, dicevamo, che però non mette a rischio la sua partecipazione alla trasferta di Genova. La sua settima presenza consecutiva da titolare, però, resta comunque in dubbio: potrebbe riposare, o meglio cominciarla in panchina e poi eventualmente subentrare in corsa".