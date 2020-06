CorSport - Napoli, Verona e quella maxi operazione da 60 milioni sfumata a gennaio

Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive sul Napoli: "E però anche a Gattuso e a Giuntoli, a De Laurentiis e a chi scenderà in campo piacerà cominciare a farsi un'idea in diretta, sul campo, delle reazioni del capitano della Nazionale kosovara, quello che Edy Reja ha presentato come «uno dei difensori più forti del campionato italiano e io l’ho seguito a lungo», quello che il Napoli, quando l’affarone da sessanta milioni a tre (con Kumbulla e Amrabat) ha voluto a tutti i costi, pure quando l’albanese e l’olandese si sono chiamati fuori. Napoli è per lui, ma da settembre in poi".