CorSport - Napoli compagnia di aspiranti eroi dopo trentatré anni di attesa e illusioni!

L'allenatore del Napoli Luciano Spalletti, racconta l'edizione odierna del Corriere dello Sport, si è regolato così: ultimo venerdì di lavoro, tre giorni di riposo, ripresa martedì senza interruzioni fino all'Inter e un corno portafortuna napoletano regalato ad ognuno dei suoi ragazzi in occasione della cena-brindisi andata in scena giovedì a Posillipo.

Napoli fatto da aspiranti eroi

"Un segno¬†per riderci su: eppure¬†la questione √® serissima. √ą un Napoli che ha fatto girare la testa (e il pallone) alla velocit√† della luce; √® una squadra che ha conquistato stadi e copertine e riconquistato la gente; √® una compagnia di aspiranti eroi che, dopo trentatr√© anni di attesa e illusioni prover√† sin dalla prima notte dell'anno a San Siro di ricominciare a volare"

