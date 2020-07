CorSport - Nandez può lasciare il Cagliari: Napoli in pole tra i club italiani, spunta clausola rescissoria

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive: "Nandez fa gola a parecchi club, il Napoli tra tutti in Italia ma anche nel Vecchio Continente si sono accorti di lui, soprattutto in Premier dove il West Ham potrebbe tornare alla carica dopo aver già cercato di mettere le mani sul centrocampista uruguaiano a gennaio. Ma il suo procuratore sta lavorando anche con Chelsea e Arsenal per capire se ci sono i margini di una trattativa. Potrebbe, però, essere superfluo qualsiasi contatto tra le società perché con la clausola rescissoria fissata a trentasei milioni di euro, chi fosse in grado di pagarla libererebbe il giocatore".