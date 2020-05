Calciomercato - L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive sui rinnovi in casa Napoli: "Zielinski ha la precedenza su chiunque altro ma la sua posizione non è l’unica: vanno in scadenza, tra tredici mesi esatti, Hysaj (che non vuole rinnovare e che dunque finirà per essere ceduto), Milik (che sta opponendo resistenza e anche lui dovrebbe decollare, con l’Atletico Madrid che diventa una consistente possibilità)"