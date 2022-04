CorSport - Mertens in panchina! Torna Zielinski, si rivede Di Lorenzo dal 1'

Le indicazioni sulla formazione che oggi sfiderà il Sassuolo nella quartultima, e magari già decisiva tappa verso la qualificazione alla prossima Champions arrivano direttamente da Spalletti. E poi dalle prove andate in scena ieri al centro sportivo di Castel Volturno, in occasione della rifinitura.

Zielinski dovrebbe sistemarsi nella classica posizione tattica di ago del passaggio dal 4-3-3 al 4-2-3-1. Con Mertens inizialmente fuori, secondo il Corriere dello Sport.

"La coppia con Osi varata per la prima volta al Castellani dovrebbe tornare in archivio. Per il resto, si rivedranno Ospina in porta e Koulibaly al centro della difesa dopo il turno di squalifica, e soprattutto Di Lorenzo in panchina. Piotr dovrebbe completare la mediana con Anguissa e Fabian, regista d'occasione in assenza dell'infortunato Lobotka. In difesa, Ospina al posto di Meret e poi una linea a quattro composta da Zanoli, Rrahmani, Koulibaly e Mario Rui; in attacco Lozano, Osimhen e Insigne"