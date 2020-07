CorSport - Mertens in forte dubbio per la trasferta di Parma: Gattuso non lo vorrebbe rischiare in vista del Barcellona

Ultimissime Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive sulle condizioni di Mertens: "Barcellona (elementare, no?) è l’appuntamento e la sorte non va sfidata: però Mertens negli ultimi otto giorni ha messo assieme ventuno minuti a Bologna e trentuno con l’Udinese, presenze non indimenticabili e fatica sopportabile. Al Campo Nou si arriverà allenandosi anche (e forse soprattutto) con le partite e Parma è una delle ultime quattro occasioni da sfruttare, però senza esagerare. Lozano centravanti è una tentazione che Gattuso si porta dentro da un bel po’ e certe sfide, Parma-Napoli ad esempio, hanno il potere delle verifiche. Però se Mertens dovesse star veramente bene, toccherebbe ancora a lui, e Lozano potrebbe spostarsi a sinistra, far riposare Insigne e semmai lasciare che poi i due scugnizzi si scambino il testimone a partita in corso. Perché verso Barcellona conviene amministrarsi.