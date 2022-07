CorSport - Mertens chiede 2,5 milioni per firmare con la Lazio: la risposta di Lotito

Calciomercato Napoli - I tifosi della Lazio continuano a chiedere il colpo Mertens a Lotito. L'edizione odierna del Corriere dello Sport entra nel dettaglio scrivendo la richiesta economica fatta dal belga.

Ecco cosa scrive il Corriere dello Sport:

"Mertens è stato un pupillo di Sarri, ha 35 anni, chiede due anni di contratto a 2,5 milioni. Al di là dei costi, la rivoluzione sarriana è stata incentrata sul ringiovanimento della rosa. L’unica eccezione potrebbe essere Vecino, 31 anni, in ballo come soluzione a centrocampo. Per Mertens i tifosi si appostano all’ingresso dell’hotel Auronzo che ospita la Lazio sperando di beccare Lotito. C’è un video, sempre rimbalzato dai social, in cui il presidente viene pregato di acquistare il belga. Lotito non risponde, si morde la lingua, resta in silenzio. Non ha mai dato aperture. Anzi, si racconta che alle domande su Mertens risponda con un classico da repertorio"