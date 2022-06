CorSport - Meret-Napoli, rinnovo fino al 2027: scelto il vice

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport fa il punto della situazione sulle operazioni in entrata del Napoli nella prossima sessione di mercato.

Ecco cosa scrive Corriere dello Sport:

"Sul fronte portieri, il club azzurro è convinto di chiudere il rinnovo fino al 2027 con Meret, con Sirigu in lizza come vice. Sempre più lontano il rinnovo di Ospina. In difesa, in attesa di Koulibaly, restano i dettagli per l'acquisto dal Brighton del norvegese Østigard, da gennaio in prestito al Genoa. In attacco, se esce Petagna, occhi su Broja del Chelsea".