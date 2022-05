CorSport - Meret-Napoli, c'è l'accordo sul rinnovo: le cifre

Ultime news calciomercato Napoli - Come si legge nell'edizione odierna del Corriere dello Sport, il Napoli e Meret hanno trovato la quadra per quanto riguarda il rinnovo del contratto. Nello specifico, il quotidiano ha pubblicato dettagli e cifre del nuovo accordo tra il portiere e la società di Aurelio De Laurentiis.

Ecco cosa scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport sul rinnovo di Meret con il Napoli:

"L’errore di Empoli appartiene al caso o forse è il figlio d’un disagio che Alex Meret, l’enfant prodige che ora ha venticinque anni, s’è portato appresso in un nano secondo che non incide sulle valutazioni tecniche di Spalletti, né su quello del Napoli: c’è una volontà reciproca di starsene ancora assieme, è sintetizzato in una convergenza parallela che si chiama rinnovo, e c’è quindi il desiderio di continuare. Il Napoli e il management del portiere hanno avuto modo di dialogare, di aggiornare anche l’ingaggio, portandolo oltre il milione scarso attuale"