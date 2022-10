CorSport - Media gol Napoli in Europa e serie A spaventosa: Spalletti può demolire un record di Sarri a fine anno

Calcio Napoli - Il Corriere dello Sport esalta la propensione al gol del Napoli di Luciano Spalletti che ha segnato finora 31 reti. Il quotidiano evidenzia la media gol degli azzurri che certamente è motivo di vanto considerando che in attacco si sono persi calciatori come Mertens e Insigne che avevano segnato oltre 100 reti ciascuno con questa maglia.

Media gol Napoli Spalletti 2022/23

Come evidenzia il Corriere dello Sport, in Europa sono già 13 le reti messe a segno dal Napoli. La media è di 4,3 a partita. In serie A gli azzurri hanno il miglior attacco insieme al Milan ed una media gol di 2,23 a partita. Di questo passo - si legge sul quotidiano - la proiezione reti stagionali a fine anno porta a qualcosa come 140 reti. Sarebbe il record assoluto della storia del Napoli. Attualmente il numero di reti maggiori ci fu il secondo anno di Sarri con 115.