CorSport - McTominay straordinario, aveva solo il 6% di possibilità per fare gol da quella posizione

Napoli - Un dato incredibile quello del gol di McTominay contro il Torino, l'analisi del Corriere dello Sport. McTominay esaltato dal Corriere dello Sport che analizza la sua rete valida per la vittoria contro il Torino:

"Nell’unico tiro in porta della sua partita, l’azzurro aveva il 6% di chance di far gol per come era posizionato, per come si trovavano i due difensori davanti e per la porzione di porta che copriva Milinkovic. Ha trovato il buco, di sinistro, che non è il suo piede. Stoppando e tirando in un attimo, sorprendendo tutti, dopo il gioco di prestigio di Kvara, decisivo con l’assist. Guai, però, a fermarsi qui".