CorSport - Manolas e Koulibaly out con l'Atalanta: possibile soluzione a sorpresa in difesa

Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive: "Manolas se ne starà a casa, niente semifinale di Coppa Italia con l’Atalanta, e semmai per ingannare il tempo potrà scambiarsi qualche whatsapp con Koulibaly, il socio fermato dal Covid e inchiodato in isolamento. Quella che appena diciotto mesi fa, estate 2019, sembrava dovesse diventare la coppia più bella del mondo, s’è sgretolata in appena quarantotto ore, fuori uno e poi a seguire - per «solidarietà» imposta dalla sorte - pure l’altro e a Bergamo, mercoledì sera, giocheranno Maksimovic e Rrahmani, con Di Lorenzo che può comunque diventare un’opzione".