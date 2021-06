CorSport - Mandava in pole per il Napoli: gli agenti sono già stati a Castel Volturno, c'è un indizio che lascia ben sperare

CALCIOMERCATO NAPOLI - Secondo l'edizione odierna del Corriere dello Sport sarebbe il terzino Mandava ad essere in pole per vestire la maglia del Napoli la prossima stagione. Il calciatore ha solo un altro anno di contratto.

MANDAVA IN POLE PER IL NAPOLI

Il quotidiano scrive: "Mandava sta davanti agli altri, a Emerson Palmieri e anche a Danilo D’Ambrosio, fresco di rinnovo con l’Inter, semplicemente perché qualche settimana fa a Castel Volturno sono arrivati i suoi manager che hanno avuto modo di chiacchierare con Giuntoli e poi anche di messaggiarsi: la quotazione oscilla, ma per un calciatore che nel 2022 sarà libero è più semplice ammorbidirla; e poi tra Lilla e Napoli, come insegna il mega-affare dell’estate scorsa non dev’essere poi impossibile scorgere un punto d’incontro".