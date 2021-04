CorSport - L’Uefa vuole introdurre la vaccinazione obbligatoria per i calciatori che faranno l'Europeo

Napoli - Come si legge nell'edizione odierna del Corriere dello Sport, l'Uefa starebbe pensando alla vaccinazione obbligatoria dei 600 calciatori che faranno l'Europeo: "In campo e sugli spalti tutti vaccinati e/o immunizzati. Attenzione: non si tratta di un esercizio di fantasia. È bene essere chiari: sarà così o non sarà. In particolare, per quanto riguarda i calciatori, è emerso in queste ultime ore che la Uefa, attraverso la propria commissione medica, è al lavoro per predisporre un protocollo destinato allo svolgimento dell’ormai prossimo torneo continentale che prevede la necessaria vaccinazione dei 600 calciatori in rosa (portata a 25 effettivi) delle 24 finaliste. L’unica strada sicura per un percorso agonistico senza le trappole virali che ancora sono in agguato, come testimonia la sfortunata vicenda azzurra dello scorso fine marzo, con i riverberi delle positività che hanno colpito una ventina di soggetti, tra calciatori e staff”.