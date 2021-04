Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport si proietta già su Napoli-Inter: "Una trappola in chiave Champions che il Napoli dovrà affrontare senza Lozano: il Chucky, diffidato e ieri ammonito, sarà infatti squalificato per una giornata. E ciò significa che a completare il tris di trequartisti sarà Politano: il grande ex".