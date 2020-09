CorSport - Lozano in grande ascesa, si gioca con Politano un posto tra i titolari contro il Parma!

Notizie Calcio Napoli - Per quel che riguarda la formazione del Napoli, solo alla luce delle prove di oggi si potranno ipotizzare con un certo margine di certezza le scelte di Gattuso per il Parma. Ne parla il Corriere dello Sport:

“L’idea di fondo è che tatticamente il Napoli comincerà con il 4-3-3. Coppia Mertens-Osimhen? L’impressione è che al Tardini soltanto uno dei due scenderà in campo dall’inizio, in un tridente completato da Insigne a sinistra e da uno tra Lozano – in grande ascesa – e Politano. In porta dovrebbe esserci Meret; poi, linea composta da Di Lorenzo, Koulibaly, Manolas e Mario Rui; e centrocampo con Fabian, Zielinski e Demme in regia favorito su Lobotka”