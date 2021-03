CorSport - Lozano certo della convocazione per Roma: Manolas non vuole saltare la passerella da grande ex

Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive: "Due giorni di riposo, ancora una volta. E per la seconda settimana consecutiva, nonostante il relax assoluto concesso da Gattuso al gruppo dopo la vittoria di domenica con il Milan, ieri al centro sportivo di Castel Volturno si sono rivisti un paio di volti noti: Lozano e Manolas. Sia il Chucky sia Kostas, reduci da infortuni, hanno deciso di lavorare ugualmente per velocizzare i rispettivi rientri e soprattutto per diminuire l'inevitabile gap di condizione rispetto ai colleghi. Domenica, del resto, c'è lo scontro diretto per la Champions con la Roma all'Olimpico: e se Lozano è stato escluso dai convocati di Milano a scopo puramente precauzionale e ormai è pronto, il collega non ha intenzione di saltare la passerella da grande ex".