Ultimissime Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive: "Fernando Llorente, out in questa cosa di stagione col Napoli, ha scatenato le fantasie di mercato. Lo aveva cercato il Benevento, preferendo tuffarsi poi su Daniel Sturridge, ed ora ci sono sopra Genoa, Parma e, in Francia, il Lille. Adesso c’è da capire la volontà del giocatore, sotto contratto col club del presidente De Laurentiis fino al 2021”.