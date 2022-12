CorSport - Le cifre esatte della clausola rescissoria variabile di Kim: spunta un valore massimo

Calciomercato Napoli - Quanto vale la clausola rescissoria di Kim? Come è noto la clausola rescissoria che esiste tra il difensore ed il Napoli non è fissa bensì variabile in base alla squadra che vorrà pagarla. Si parte da una base di 50 milioni fino ad arrivare ad 80 milioni scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport che svela così un retroscena inedito sul centrale coreano.

Valore clausola Kim

Ecco cosa scrive il Corriere dello Sport sulla clausola rescissoria di Kim con il Napoli: