CorSport - Le big europee su Fabian Ruiz: tre club non hanno mai smesso di seguirlo

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive sul futuro di Fabian Ruiz al Napoli: "Fabian Ruiz è il colpo che Giuntoli e Ancelotti confezionano nell’estate del 2018, 30 milioni di euro per portarlo via - come da clausola rescissoria - dal Betis Siviglia, intanto silenziosamente accerchiato anche da Real Madrid e Barcellona. Contratto quinquennale, dunque in scadenza nel 2023. Ha un piede sensibile, tredici gol segnati, e neanche un pizzico di sudditanza psicologica, visto che per sei volte ha segnato in trasferta. Insostituibile però senza che nessuno se ne sia seriamente accorto, tra Real, Manchester City e Barcellona che non hanno mai smesso di seguirlo".