CorSport - Lazio-Napoli vetrina di mercato per Raspadori e Simeone, Juve e Torino si sono fatte avanti

Napoli - Il mercato non dorme mai e per questo motivo che la partita di Coppa Italia Lazio-Napoli diventa una vera e propria vetrina di calciomercato e di grande occasione per Raspadori e Simeone su tutti.

Calcio mercato Napoli: occasione per Simeone e Raspadori

Giocheranno titolari in Lazio-Napoli di Coppa Italia e sia Raspadori che Simeone hanno mercato già da tempo. Sul primo c'è la Juve che vuole provarci per gennaio con uno scambio con Danilo, sul secondo c'è il Torino che vuole rimpiazzare l'infortunato Zapata. Entrambi però pare che non si muoveranno a gennaio per scelta di Conte e del Napoli. Anche per Juan Jesus il futuro è ancora tutto da definire. A riportarlo è il Corriere dello Sport.