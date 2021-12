Napoli calcio - Emerson Palmieri è il sogno per la fascia sinistra della Lazio, ma solo in ottica giugno, scrive oggi il Corriere dello Sport. Il Lione gli garantisce un ingaggio da 2,5 milioni, i parametri non sono bassi. Un acquisto del genere, per gennaio, non è ipotizzabile, anche se avrebbe ovviamente il gradimento di Sarri, che lo ha allenato al Chelsea e ne ha sempre apprezzato le caratteristiche.