CorSport - La serie A appoggia l'idea De Laurentiis sui diritti tv: il progetto sarà portato il 30 luglio in assemblea di Lega

Ultimissime Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive sui diritti tv e l'idea lanciata da De Laurentiis: "La cordata De Laurentiis vorrebbe evitare che i fondi d’investimento diventino soci azionisti del disegno editoriale (come previsto inizialmente), preferendo la loro “alleanza” nel ruolo di finanziatori. Da questo punto di vista è molto attivo Claudio Lotito che ha già sondato Fortress e Wanda Group, allontanandosi dalla linea Dal Pino per sposare quella di De Laurentiis. Ma tra le parti, almeno stavolta, c’è totale condivisione sull’idea di base e il numero uno della Serie A, che entro venerdì attende proposte vincolanti dai fondi, non si opporrebbe a questa opzione; al di là della modalità con la quale verrà creata la media company, l’importante è che si faccia in tempi rapidi”