CorSport - La reazione di Spalletti agli acquisti Kvaratskhelia e Olivera

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport racconta quale è il pensiero di Luciano Spalletti in merito agli acquisti di Mathias Olivera e Kvaratskhelia oltre che al riscatto di Anguissa dal Fulham.

Ecco cosa scrive Corriere dello Sport:

"Alla fine della fiera, Spalletti lo accontenti con poco. Va via Insigne, gli prendi l’ineffabile e impronunciabile Kvaratskhelia, il georgiano. Non lo conosce, ma gli sta bene. Si fida molto di Giuntoli. Gli garba questo Olivera al posto di Ghoulam e soprattutto gli garba il riscatto di Anguissa, uno dei cinque, sei puledri da competizione Champions di cui sopra. Blindategli Kouly, dategli un altro centrale e Spalletti non farà le fuse, ma farà il suo"