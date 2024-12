CorSport - La partita con la Lazio ha evidenziato ancora una volta l'esigenza di un rinforzo

Napoli - Il Corriere dello Sport si sofferma su quello che è stato il segnale lanciato da Antonio Conte alla società. Perché il Napoli dovrà provare a puntare su un nuovo difensore centrale dopo l'ennesimo segnale arrivato in Coppa Italia con la Lazio, che ha evidenziato ancora una volta l’esigenza di un rinforzo in difesa. Rrahmani e Buongiorno formano una coppia solida, ma dietro di loro c’è poco. Antonio Conte sa bene che, per competere ad alti livelli, servono alternative all’altezza, soprattutto in una stagione dove ogni dettaglio può fare la differenza. Luiz Felipe è solo uno dei profili considerati, ma il più intrigante per rapporto qualità-prezzo. Manna, in sintonia con Conte, sta valutando attentamente altri nomi. La priorità è chiara: giovani talenti o giocatori d’esperienza che accettino la sfida, consapevoli che il posto da titolare non sarà garantito subito e che, senza coppe, ci sarà solo il campionato per mettersi in mostra.