CorSport - L'UEFA studia un calendario a blocchi come seconda ipotesi per riprendere i campionati: tutti i dettagli

Ultimissime Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive di un calendario a blocchi, come seconda ipotesi per la ripresa dei campionati: "E’ il modello che è stato studiato a causa del coronavirus e che verrà utilizzato di sicuro se la partenza dei campionati dovesse slittare alla metà di giugno: verrebbero giocati tutti i tornei nazionali e poi le coppe europee. I vari campionati si concluderebbero entro domenica 2 agosto e da lì in poi via alla Champions, che celebrerebbe la sua finale sabato 22 a Istanbul, e all’Europa League, ultimo atto il 19 a Danzica. Anche in questo caso gli ottavi sarebbero “ridotti” (ovvero sempre un solo match in campo neutro per Inter-Getafe e Siviglia-Roma), ma quarti e semifinali con gara doppia. Questo format dei due è il più flessibile perché, se l’epidemia desse tregua solo nella terza settimana di giugno o all’inizio della quarta, si potrebbe dare un taglio introducendo Final Eight o Final Four".