CorSport - L'Olympiacos potrebbe riprovarci a gennaio per Manolas: il difensore ha preso una decisione definitiva

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive sul futuro immediato del difensore greco Kostas Manolas.

"Quando arriverà gennaio, e si ricomincerà a giocherellare nella fiera dei sogni, l’Olympiacos potrebbe sfiorare ancora e di nuovo la pazza idea di regalarsi Kostas Manolas, a volte certe tentazioni tornano, e però, attraverso il riassunto delle puntate precedenti, i conti diventeranno centrali e pregiudizievoli, e semmai le lezioni di greco saranno riprese, perché Spalletti aspetta che il suo centrale riemerga dalla panchina e KM non chiede altro che dimostrare quanta personalità alloggi in lui. E Manolas, che ha una voglia matta di riconfermarsi sui livelli che a Roma l’hanno eletto leader, non ha intenzione di perdersi dietro le suggestioni"