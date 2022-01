CorSport - L'Inter prova a soffiare Frattesi a Napoli e Juve: il Sassuolo ha già fatto il prezzo

Calciomercato Napoli - L'Inter prova a soffiare Frattesi a Napoli, Juve e Borussia Dortmund. Lo scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport che dà ulteriori dettagli sul centrocampista del Sassuolo.

"Frattesi è considerato il perfetto "clone" di Barella e la grande prima parte di campionato che ha disputato, abbinata con la convocazione del ct Mancini per lo stage concluso ieri, ha fatto puntare su di lui gli occhi di diversi 007 di squadre importanti. Non solo quelli dell'Inter, ma anche quelli di Juventus, Napoli e del Borussia Dortmund che non ha chiesto informazioni solo su Scamacca, ma anche sul centrocampista classe 1999. Attualmente la valutazione di Frattesi si aggira intorno ai 20-25 milioni"