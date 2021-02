CorSport, l'editoriale: un assalto vanificato dal vizio di uscire dall'area col giro palla, manca un centravanti

Ultime notizie Napoli - Alberto Dalla Palma, editorialista del Corriere dello Sport, analizza sul quotidiano di oggi la sconfitta del Napoli contro il Genoa.

“Cosa vuoi dire al Napoli dopo una partita del genere, persa per due uscite scellerate dal basso, per due pali maledetti e anche per tanta malasorte. Gattuso sta scalando una montagna sempre più alta perché non c’è un evento che giri dalla parte giusta, cioè quella azzurra. Un assalto continuo vanificato dal solito vizio di uscire dalla propria area con il giro palla e non più con il lancio in mezzo al campo: così è arrivata una sconfitta che rallenta la corsa di Gattuso verso la Champions, non molto lontana. La sensazione è che manchi sempre un centravanti che possa fare i gol di Higuain e di Mertens: poteva essere Milik, potrà essere Osimhen appena riuscirà a recuperare una condizione dignitosa. Date alla squadra un cannoniere e tutto può cambiare”