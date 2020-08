CorSport, l'arrivo di Pirlo apre alla cessione di Bernardeschi: le ultime

Ultime calciomercato Napoli. Uno dei profili seguiti dal Napoli per l'esterno offensivo è quello di Federico Bernardeschi. L'ex attaccante della Fiorentina piace da tempo agli azzurri e sarebbe potuto finire all'interno della trattativa per portare Milik alla Juve. L'arrivo di Andrea Pirlo sulla panchina dei bianconeri, come riportato dal Corriere dello Sport, potrebbe inoltre essere un'ulteriore spallata alla permanenza di Bernardeschi con i campioni d'Italia:

"Bernardeschi potrebbe garantire 30 milioni o essere una pedina di scambio. Per l’azzurro si era parlato di Barcellona e di Napoli (nell’ambito dell’affare Milik) ma per ora nessuna pista è decollata".