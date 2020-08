CorSport - Koulibaly-Manchester City, il suo agente il 6 agosto ha presentato un'offerta da 70 milioni a De Laurentiis

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive: "Chissà se l’eliminazione dalla Champions spingerà il City a fare in fretta e a dare nuovo impulso alla trattativa per Koulibaly: Fali Ramadani, che sta dentro (incidentalmente) ad una serie di interessi del mercato del Napoli (il K2 è suo, Maksimovic è suo e anche Ünder rientra i suoi assistiti e non certo casualmente l’ipotesi d’uno scambio con tra il serbo e il turco ruota alla figura del manager) ha presentato il 6 agosto la proposta del Manchester di Guardiola, non ancora soddisfacente per De Laurentiis, che va oltre i settanta milioni bonus compresi. E’ tutta una questione di pound"