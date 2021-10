CorSport - Italiano e quei dubbi sui quattro difensori contro il Napoli

Napoli calcio - L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive sulla Fiorentina: "Per i quattro difensori che aiuteranno il portiere ad alzare il muro domani pomeriggio c’è ancora incertezza su alcuni uomini. Sicuri del posto sono infatti Milenkovic e Biraghi a sinistra, Odriozola è favorito a destra mentre si giocano la maglia dal fischio d’inizio Nastasic, Igor e Martinez Quarta per affiancare il centrale serbo. A centrocampo probabile il trio Bonaventura, Torreira, Duncan e in avanti Callejon e Nico Gonzalez ai lati di Vlahovic che sarà chiamato ad una risposta immediata anche a livello mentale, dopo le parole di Commisso sulla mancata (fin qui) firma sul prolungamento di contratto".