CorSport - Inter, Marotta teme Conte e il Napoli: di mezzo c'è anche il calendario

Napoli - Botta e risposta a distanza tra il presidente dell'Inter Beppe Marotta e l'allenatore del Napoli Antonio Conte su quella che è la corsa allo scudetto di Serie A di questa stagione. Un giochino ormai noto da tempo ma con un fondo di verità. Perché il Corriere dell Sport analizza le parole di Marotta e spiega come davvero lui teme il Napoli per la lotta scudetto.

Il calendario è senz’altro uno dei fattori. Perché da una parte c’è una squadra che deve correre su quattro fronti (considerando anche il Mondiale per club della prossima estate), mentre dall’altra ce n’è una che può concentrarsi sul campionato, conservando come unica distrazione la Coppa Italia. Il vantaggio sarà ancora più evidente a inizio 2025, tra Supercoppa, recupero del match con la Fiorentina e la variabile spareggio Champions. Tutto prima di Napoli-Inter, in programma il 2 marzo: scontro diretto che potrebbe dire parecchio in chiave tricolore.



L’altro elemento che genera preoccupazioni in casa interista è proprio Conte. Marotta lo conosce bene. Hanno lavorato insieme alla Juventus. E poi è stato lui a chiamarlo in nerazzurro, con l’obiettivo appunto di tornare a vincere. L’obiettivo è stato centrato, e subito dopo si è consumato l’addio. Quanto abbia inciso il tecnico leccese per avviare un nuovo ciclo vincente interista (poi reso ancora più trionfale da Inzaghi) lo sanno bene sia dalle parti della Pinetina sia da quelle di viale Liberazione. Tanto che nessuno è rimasto sorpreso dal modo in cui sta incidendo al Napoli. E molti ricordano anche come, nell’anno dello scudetto, l’Inter abbia preso definitivamente il volo nel momento in cui non solo è uscita dalla Champions, ma ha mancato anche la “retrocessione” in Europa League. Insomma, le stesse condizioni in cui si trovano ora i partenopei.