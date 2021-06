CorSport - Insigne ha l’ambizione di rivedersi riconosciuto un contratto top: c’è un filo di pessimismo nell’aria sul rinnovo

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport approfondisce il discorso legato al prolungamento contrattuale di Lorenzo Insigne.

CONTRATTO INSIGNE

Il quotidiano scrive: "Insigne ha l’ambizione di rivedersi riconosciuto un contratto che ne rivendichi l’appartenenza ad una genia di calciatori capace di andare in giro con la 10 della Nazionale sino a diventarne il leader tecnico ma anche di esibire il suo talento con la 24 azzurra, ritenuta insieme alla fascia da capitano una sua seconda pelle. Il Napoli ondeggia in questa terra di confine, tra il benessere che gli appartiene per aver sempre tenuto d’occhio il bilancio ma anche con un capitolo di spesa che appartiene al lusso della Champions. Nel calendario di Adl e in quello di Insigne (e Pisacane) non sono state ancora fissate date per rinnovarsi promesse o per separarsi e comunque per avviare - occhi negli occhi - un’eventuale trattativa: però c’è un filo di pessimismo nell’aria"