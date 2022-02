CorSport - Infortunio Lozano, si proverà ad evitare l'intervento chirurgico: la situazione

Napoli calcio - Come si legge nell'edizione odierna del Corriere dello Sport il Napoli effettuerà una visita di controllo a Lozano. L'intento del club sarebbe quello di evitare l'operazione chirurgica alla spalla del calciatore anche se bisognerà valutare le condizioni dei nervi e quanto altro.

"Il dottor Canonico, responsabile dello staff medico del Napoli, s'è ovviamente messo immediatamente in contatto sia con il collega del Messico sia con il giocatore: prima di stilare la prognosi definitiva, però, bisognerà attendere il rientro del Chucky in Italia e la successiva visita di controllo che, con ogni probabilità, andrà in scena a Roma contestualmente al suo ritorno. Se alla fine l'intervento sarà evitato proprio come nel caso di Osi, allora i classici tempi di recupero solitamente quantificati in tre mesi - tipo Mertens - si ridurranno notevolmente, ma imprescindibile è anche la valutazione degli eventuali danni ortopedici e neurologici prodotti dal trauma".