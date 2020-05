CorSport - Infortunio Jovic, il Napoli attende e riflette: gli azzurri potrebbero strappare un forte sconto su ingaggio e cartellino

Ultimissime Napoli - Come si legge nell'edizione odierna del Corriere dello Sport, il napoli resta interessato a Jovic nonostante il grave infortunio patito dall'attaccante in questi giorni. Questo imprevisto potrebbe incidere molto sul costo dell'operazione: "Il Napoli è interessato a Jovic, questo è fuori discussione, ma da un paio di giorni il club azzurro è anche spettatore interessato di una vicenda che condizionerà inevitabilmente lo sviluppo della situazione: l’infortunio, serio, rimediato dall’attaccante serbo. Un incidente domestico, verrebbe da dire, considerando che Luka si è fatto male nella sua abitazione: una frattura extra-articolare del calcagno del piede destro. Non resta che rimodulare i parametri: cartellino e ingaggio, attualmente di circa 5 milioni a stagione fino al 2025. Tutto da rivedere: a cominciare dai tempi di recupero".