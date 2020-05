CorSport - In Premier League tre big pronte a contendersi Lozano: il Man Utd ci pensa anche per motivi di marketing

Ultimissime Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive sul futuro di Lozano: "Il Manchester United irrompe su Hirving Lozano: è quanto raccontano i media messicani, sempre estremamente attenti alle vicende del giocatore considerato da tutti la stella della Nazionale. Per la precisione, le notizie raccontano che sarebbero diverse le pretendenti inglesi dell’attaccante che il Napoli ha acquistato un’estate fa dal Psv investendo 50 milioni di euro: Tottenham, Arsenal e di recente anche United. In Messico ritengono che l'eventuale operazione frutterebbe molto in termini di marketing: dopo l'acquisto del Chicharito Hernandez, infatti, la vendite delle maglie dei Red Devils toccò vette mai raggiunte prima da quelle parti".