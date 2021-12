CorSport - Il Toronto non ha posto alcun ultimatum a Insigne ma entro marzo serve una risposta perchè inizia la Mls

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport racconta come Insigne stia riflettendo davanti all'offerta monstre del Toronto FC.

"Le riflessioni, insomma, sono inevitabilmente più serie che mai, soprattutto perché sabato Insigne acquisirà lo status di parametro zero. Riflessioni innanzitutto esistenziali, perché il cambio sarebbe radicale, e ovviamente professionali: tutto un altro calcio, tutta un'altra storia e altre prospettive. Il tempo, comunque, è dalla sua perché il Toronto non ha posto ultimatum, ma una risposta dovrà darla in tempo utile considerando che la stagione in Mls comincia a marzo. In attesa, dunque".