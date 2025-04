CorSport - Il problema di Inzaghi e dell'Inter è Conte! Non basterebbe un tir di Maalox se perdessero contro di lui

Notizie Napoli calcio - L'edizione odierna del Corriere dello Sport ha analizzato la volata scudetto tra Napoli e Inter, concentrandosi anche sui due allenatore. Ecco quanto scritto su Antonio Conte:

"Il problema vero di Inzaghi, e del mondo interista tutto, è uno solo: Antonio Conte. Ci fosse stato qualsiasi altro sulla panchina del Napoli, sarebbe stato diverso. Ma perdere contro di lui, contro l’uomo che li ha salutati dalla sera alla mattina (e si è fatto pure pagare), proprio no. Sarebbe un affronto digeribile solo alzando la Champions. Altrimenti non basterebbe un tir di Maalox. E poi, diciamolo, il pensiero che ad allenatori invertiti sarebbe finita da un pezzo, non è nemmeno quotato".