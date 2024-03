CorSport - Il piano B del Napoli a Sudakov dello Shakhtar

Come si legge sulle pagine del Corriere dello Sport oltre a Sudakov, gli azzurri hanno messo nel mirino un altro centrocampista. Si tratta di Lewis Ferguson del Bologna. Ecco cosa si legge sul quotidiano:

"C’è l’attacco, ma non finisce qui: per il cetrocampo, al di là delle gradi manovre che da gennaio stanno interessando Sudakov, c’è anche un altro esemplare particolarmente gradito. E mica solo al Napoli: Lewis Ferguson, 24 anni, scozzese del Bologna che abbina doti offensive spiccate all’intensità e alla qualità del suo calcio: 6 gol e 3 assist, finora, in campionato. Una delle anime del Bologna scintillante di Thiago Motta".

Calciomercato Napoli - Bill McMurdo, agente di Lewis Ferguson del Bologna, ai microfoni di CalcioNapoli24 Live dichiarò sul futuro del proprio assistito:

"Conosco benissimo Lewis e la sua famiglia, sono stato agente anche di suo padre e di suo zio. Ama completamente la cultura italiana, è immerso nel suo momento e si trova benissimo a Bologna, con i tifosi, la squadra che sta vivendo questo momento stellare.

Non ci sono ancora stati contatti con il Napoli, ma lui è pronto per giocare la Champions League. E' stato accostato a Napoli, Milan, Juventus, Inter, Lazio, Atalanta ma non ho avuto contatti diretti con loro. Ogni big può essere una possibilità che andremo a valutare in vista della prossima stagione. Ad oggi però ha un contratto con il Bologna e intende rispettarlo".