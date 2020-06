CorSport - Il Napoli è tornato a ruggire: nel rilancio targato Gattuso emergono sei azzurri

Ultime notizie Napoli - Il Napoli è tornato a ruggire: in campionato, fino a riagganciare la zona Europa League, e soprattutto in Coppa Italia, trofeo conquistato mettendo in fila Lazio, Inter e Juventus in finale. Ne parla il Corriere dello Sport:

“Il prossimo obiettivo è arduo: il quarto posto che varrebbe l’accesso alla Champions. Gattuso ha rilanciato Maksimovic, tra i leader in campo e nello spogliatoio;

Insigne, che ha ritrovato la gioia del suo calcio;

Koulibaly, plendido sin dalla finale con la Juve;

sta lavorando su Meret, eroe di Coppa. E poi la coppia-gol di Verona: Milik, implacabile nonostante la valigia pronta;

Lozano, bravo a farsi trovare pronto”